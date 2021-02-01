Сотрудники Госпогранслужбы накануне не пустили в Украину гражданина Беларуси Валерия Дайнеко – солиста групп «Песняры» и "Белорусские песняры".
Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Мужчину не выпустили из киевского аэропорта «Борисполь».
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Основанием для запрета въезда стало незаконное посещение гражданином временного оккупированного Крыма. На полуострове он побывал летом прошлого года – въехал туда с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию.
В связи с этим Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска «Симферополь».
За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в Украину сроком на 3 года. Сейчас белорус вылетел рейсом в Минск.
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