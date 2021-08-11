Речь идет о "Руськой браме" с башнями, стенами и казематами.

Часть Каменец-Подольсокой крепости, которая является историческим и архитектурным памятником Украины, сдадут в аренду через онлайн-акцион. Речь идет о части "Руськой браме" с башнями и укреплениями.

Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества. Аукцион состоится 25 августа. Стартовая цена аренды объекта составляет 16 558 грн в месяц, а срок – 5 лет.

Пока данная часть крепости находятся на балансе Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец" (Хмельницкая обл., город Каменец-Подольский).

В состав комплекса входят помещения Казематной куртины (109 квадратных метров), башня при вратах (31 квадрат) и полубашня с галереей (69 квадратов). Общая площадь актива превышает 200 квадратных метров.

Как отмечают в ФГИ, сейчас сооружения имеют удовлетворительное техническое состояние и обеспечены электричеством.

Национальный историко-архитектурный заповедник "Каменец" занимает площадь в 121 га и насчитывает почти 200 памятников архитектуры. Его причисляют к "Семи туристическим чудесам Украины".

"Руська брама", которая сдается в аренду, была построена в XV -XVI вв., Однако точная дата постройки ворот неизвестна. Комплекс фортификаций имел 4 оборонительные башни, барбакан и стены.

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"С повышением интереса к внутреннему туризму в Украине постоянно растет поток посетителей в НИАЗ "Каменец". Именно поэтому аренда этого объекта имеет прекрасные перспективы для развития собственного дела, поскольку имеет выгодную площадь, популярное среди туристов место, а также историческую, культурную и научную ценность", - отметили в Фонде госимущества.

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Автор: Дмитрий Захаров