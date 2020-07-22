В небо над Донецком запустили большой флаг Украины: оккупанты стреляли по нему 20 минут (фото, видео)

Российские оккупанты в течение 20 минут стреляли по флагу.

21 июля волонтеры запустили флаг Украины в небо над оккупированным Донецком.

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Об этом сообщил волонтер Влад Иванов на своей странице в Facebook. По его словам, после запуска стало известно, что российские оккупанты в течение 20 минут стреляли по флагу.

«В небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг лупил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба. Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше домой», – написал волонтер.

Он добавил, что теперь интересует судьба флага, следовательно, волонтер попросил жителей Донецка рассказать об этом.

«Интересует, что случилось с флагом. Дончане, в приват! Всем спасибо!)», – написал Иванов.

Как сообщал УНИАН, 28 июня по случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили неподалеку линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка.

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