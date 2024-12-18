Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры открыла дисциплинарное дело в отношении действий адвоката Евгении Ростолопы. Ее обвиняют в непрофессионализме и нарушении требований Правил адвокатской этики, сообщает издание KP.ua.

В частности, по мнению комиссии, исходя из содержания поданной жалобы, адвокат Ростолопа совершила действия, которые противоречат принципам поведения адвокатов в социальных сетях, а также честности, сдержанности, корректности и достоинства при пользовании адвокатом социальными сетями, интернет-форумами и другими формами общения в сети Интернет.

"Указанные обстоятельства и подтверждающие их доказательства подлежат детальному исследованию при рассмотрении дисциплинарного дела по существу. Есть основания полагать, что в действиях адвоката Евгении Ростолопы имеются признаки дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 34 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности"", - говорится в решении комиссии.

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Напомним, ранее активисты обратились к председателю Киевской ОГА Руслану Кравченко с требованием объяснить обществу, на какой должности в обладминистрации находится директор пророссийской компании Евгения Ростолопа, которая одновременно является адвокатом.

Кроме того, Ростолопа фигурировала в делах о лоббировании интересов застройщиков Киевщины, избиении местной жительницы в Ирпене и конфликте относительно застройки местного парка Ермолаева, где она обвинила экоактивистов в давлении на застройщика.

Также адвоката Евгению Ростолопу связывают с квартирной аферой в Ирпене, где она вместе с местными депутатом Александром Пикуликом пытается отобрать жилье у десятков семей. Адвокат оспаривает право собственности на купленные людьми квартиры, которые сама продавала им до полномасштабного вторжения как представитель застройщика.