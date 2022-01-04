Евгений основал в Москве Польский театр, однако уехал из РФ после начала вооруженной агрессии на Донбассе.

Мать украинского режиссера Евгения Лавренчука, которого в декабре задержали в Италии по запросу России, надеется, что ее сына не экстрадируют в РФ.

Об этом Ирина Лавренчук рассказала в комментарии Радио Свобода.

"Я ожидаю возвращения сына в Украину, что его не выдаст Италия России", – сказала она.

Ирина общалась с Евгением последний раз 15 декабря – тот возвращался из Тель-Авива в родной Львов с пересадкой в Неаполе (Италия).

Читайте такжеЕдинственный аккредитованный в Москве украинский журналист покинул Россию"Я знаю, что сын имеет поддержку украинского консульства, имеет итальянского адвоката. Как нам рассказал консул, Евгений ‒ в боевом настроении. Я не могла представить такой ситуации, которая произошла с сыном", ‒ отметила женщина.

Евгений Лавренчук, объяснила мать режиссера, учился специальности в Москве на курсе Романа Виктюка, после студий украинец создал в российской столице Польский театр, где и работал.

"В 2014 году, когда началась война в Украине, сын вернулся в Украину в знак несогласия с агрессией путинского режима", ‒ ответила она.

Что предшествовало

Об задержании Евгения Лавренчука стало известно 3 января. Суд Неаполя избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса.

При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат.

Как отметил в комментарии УНИАН спикер украинского МИД Олег Николенко, условия содержания под стражей Лавренчука приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное.

В итальянском СИЗО режиссер содержится с 17 декабря, уточнили во Free Eugene Lavrenchuk.

Вас также могут заинтересовать новости: