Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

Ситуация в энергосистеме Украины улучшится уже в ближайшее время. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", – отметил глава Минэнерго.

По его словам, это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Ремонтная кампания проводится таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно под это все сроки адаптированы.

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"Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки там, где это возможно, главное – без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", – подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что специалисты "Энергоатома" делают все возможное, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки.

Ситуация в энергосистеме

НАЭК "Энергоатом" 17 июля сообщил, что во исполнение задания Министерства энергетики подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта.

В то же время в населенных пунктах, находящихся в 20-километровой зоне возле границы с РФ и Республикой Беларусь, не будут выключать свет. Кроме этого, ограничения не будут вводить на территориях, расположенных вблизи линии фронта.

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