Еще в трех районах Одесской области и Измаиле ужесточили карантин

В частности, ужесточения касаются закрытия рынков, ограничения пассажирских перевозок.

В еще трех районах Одесской области и городе Измаил усилили карантин из-за распространения коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, ситуация с СОVID-19 ухудшилась в Ананьевском, Лиманском, Татарбунарском районах области и Измаиле.

«Эти территории считаются неблагополучными в плане распространения коронавируса», - сказал Гончаров.

По его информации, на сегодняшнем совещании комиссии по ТЭБ и ЧС рассматривался вопрос о введении с сегодняшнего дня на этих территориях более жестких ограничений, чтобы не допустить дальнейшее распространения заболевания. В Болградском районе, где карантин ужесточен ранее, данные меры продлены.

Ужесточения касаются закрытия рынков, ограничения пассажирских перевозок автотранспортом и прочего.

Как сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко, по состоянию на утро 19 июня в инфекционном отделении Центральной районной больницы находятся 19 пациентов с COVID-19 – жители Измаила, Измаильского, Болградского, Татарбунарского районов.

«В Дунайской областной больнице – 39 пациентов, из них 35 с пневмонией, 4 с ОРВИ. В реанимации 5 пациентов с пневмонией на ИВЛ», - рассказал Абрамченко.

В общей сложности, по состоянию на утро 19 июня в Одесском регионе зарегистрировано, по данным Гончарука, 1202 случая СОVID-19. Умерло 19 человек: в городе Подольске – 8, Одессе – 9, в городах Балта и Болград – по одному. Излечилось 633 человека.

Как сообщал УНИАН,в Болградском районе Одесской области с 18 июня усилили карантин из-за распространения коронавируса.

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