Государству необходимо направить силы в популяризацию инженерных специальностей среди абитуриентов.

Эксперты предлагают созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого следует обсудить накопившиеся проблемы в украинской системы образования в контексте национальной безопасности, поскольку их игнорирование приводит к дефициту абитуриентов математических и технических специальностей, а крупные промышленные предприятия, являющиеся основой национальной экономики, уже сегодня испытывают кадровый голод.

Как сообщается в материале УНИАН, итогом этого заседания, по мнению экспертов, должна стать национальная стратегия развития образования на 2022-2030 года.

"Сейчас действует указ президента от 25 июня 2013 года "О Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021 года". Также важно проработать вопрос разработки и утверждения государственной программы "Учитель" на 2022-2030 года. Подобная программа уже одно время утверждалась правительством – еще в далеком 2002 году. Это необходимо сделать для улучшения ситуации с подготовкой и государственной поддержкой учителей и среднего образования, в целом, в стране", - сказал эксперт в сфере образования Андрей Черных.

Следующим важным шагом, по словам экспертов, должна стать разработка стратегии развития профессионально-технического образования. Необходимо ввести систему профориентации в школах: проводить соответствующие тесты на определение навыков и склонностей учеников, "дней открытых дверей" на заводах и фабриках, имеющих важное государственное значение. Также необходимо решить вопросы профильного обучения школьников в последних трех классах и дать им возможность углубленно изучать те предметы, к которым у них лежит душа, и которые будут полезны для них в дальнейшем обучении в высших или профессионально-технических учреждениях. Другая важная проблема, требующая решения уже сейчас – инвестиции в материально-техническое оснащение учебных аудиторий, которое непосредственно влияет на качество получаемых знаний.

При этом, эксперты подчеркивают, что, прежде всего, государству необходимо направить силы в популяризацию математико-технических специальностей, чтобы показывать молодым украинцам и их родителям, что математические, инженерные, технические и научные специальности – перспективны, и будущее – именно за ними, поскольку Украина нуждается именно в таких кадрах, что выливается в достойные суммы зарплат, получаемых специалистами этого профиля.

В противном случае, если обозначенные шаги не будут предприняты, Украина рискует в будущем остаться без крупных промышленных предприятий, которые уже сейчас испытывают дефицит молодых квалифицированных специалистов.

Автор: Григорий Бондарь