Трудовая миграция может стать настоящим приговором для государства.

Развитые государства вкладывают огромные средства в образование и социальные программы, создают условия для жизни и не боятся платить миллионы за создание новых рабочих мест, поскольку в современном цивилизованном мире главный ресурс – это люди.

Зато бедные и неуспешные страны своих граждан не жалуют и делают все, чтобы люди искали лучшей доли за рубежом. Украина, к сожалению, входит в число последних, хотя в течение последних лет в стране все же начали приниматься меры для борьбы с трудовой миграцией, однако пока не очень успешно, говорится в материале "24 канала".

"У страны должна появиться цель – улучшить качество человеческого капитала. Должна быть четкая программа и стимулы для талантливой молодежи получать хорошее образование, причем не обязательно в Украине. Если нет определенной политики, то ничего нет. Это в принципе про украинские кейс", – заявил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Как отмечают авторы материала, украинские гастарбайтеры высоко ценятся в мире – они имеют репутацию трудолюбивых и неприхотливых людей, с которыми в основном нет проблем, а во многих сферах стран ЕС они вообще стали практически незаменимыми. В частности, во время пандемии COVID-19 вопрос возвращения украинских трудовых мигрантов на сезонные работы в Польшу обсуждался на высоком дипломатическом уровне, а, например, Финляндия направляла в Украину чартеры, чтобы увезти украинцев на работы по уборке урожая.

Напомним, согласно официальной статистике, сейчас за рубежом постоянно находятся примерно 2,5-3 миллиона украинцев, так называемых "трудовых мигрантов", и их количество может увеличиваться в несколько раз вследствие так называемой сезонной миграции.

Автор: Григорий Бондарь