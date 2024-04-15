Мужчина уже успел прокомментировать видео бывшей.

Известный блогер, пранкер и комик Антон Скуратов издевался над своей бывшей женой. Эту информацию обнародовала сама Анна и опубликовала подтверждение своих слов.

На видео есть несколько сцен со ссорами Антона и экс-жены, на которой мужчина говорит бранные слова в ее адрес, толкает, бьет ее ноутбук и запрещает его снимать.

Также она рассказывает, что Скуратов требовал сделать аборт. На что он ответил на видео, что это было лучшее ее решение.

Позже Анна отметила, что уже давно была жертвой домашнего насилия и даже писала заявления на своего бывшего, но это не помогало.

"Мы не вместе уже более полугода и уже разведены. Да, я обращалась за помощью к блогерам/феминисткам - никто не дал ответа. Я писала заявление и не одно. Не уходила от него потому, что это были абьюзивные отношения и я работала с психологом из-за этого. Сейчас я отпустила эту ситуацию и начала жизнь с чистого листа", - написала Анна в своем Telegram.

В поддержку Анны выступил Telegram-канал обозревателя шоу-бизнеса Богдана Беспалова и призвал публично наказать Скуратова за его агрессивное поведение.

Реакция Антона Скуратова

Сам Антон уже успел отреагировать на обвинения в домашнем насилии от бывшей и написал в своем Instagram так:

"Не верьте всему, что читаете. Ложь, клевета и преувеличения. Очень легко сделать выводы, посмотрев смонтированное видео, где я пытаюсь забрать телефон, который снимает меня. Я понимаю, что мне надо будет, к сожалению, оправдываться за то, чего я никогда не делал. Просто не спешите с приговором и подождите".

Напомним, ранее певица Камалия сделала заявление о бывшем муже на фоне слухов об избиении.

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