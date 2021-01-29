МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов каких-либо развлекательных заведений.

Министерство культуры и информационной политики направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины в связи с информацией в СМИ о намерении открыть в Доме профсоюзов, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли два человека, покерный клуб с просьбой «тщательно разобраться в ситуации».

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

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«Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство должны чтить достойно», - заявил он.

Ткаченко выразил обеспокоенность такими действиями и решениями. «Очевидно, что для «спортивного покера» там не место», - подчеркнул министр.

По его словам, Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации.

«В случае, если факт будет доказан - МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов каких-либо развлекательных заведений», - подчеркнул Ткаченко.

Что случилось

28 января журналисты «Слідство.Info» сообщили, что в Доме профсоюзов на Майдане, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли два человека, планируют открыть покерный клуб на площади 1000 квадратных метров.

Представители СМИ зафиксировали, что этот клуб имеет признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. В то же время Федерация профсоюзов отмечала, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно.

По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов сдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

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Автор: Константин Гончаров