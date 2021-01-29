Министерство культуры и информационной политики направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины в связи с информацией в СМИ о намерении открыть в Доме профсоюзов, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли два человека, покерный клуб с просьбой «тщательно разобраться в ситуации».
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.
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«Известие о том, что в Доме профсоюзов на Майдане собираются открыть покерный клуб, шокировало. В первую очередь как гражданина. В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследство должны чтить достойно», - заявил он.
Ткаченко выразил обеспокоенность такими действиями и решениями. «Очевидно, что для «спортивного покера» там не место», - подчеркнул министр.
По его словам, Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации.
«В случае, если факт будет доказан - МКИП будет делать все зависящее, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов каких-либо развлекательных заведений», - подчеркнул Ткаченко.
Что случилось
- 28 января журналисты «Слідство.Info» сообщили, что в Доме профсоюзов на Майдане, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли два человека, планируют открыть покерный клуб на площади 1000 квадратных метров.
- Представители СМИ зафиксировали, что этот клуб имеет признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. В то же время Федерация профсоюзов отмечала, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно.
- По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов сдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.
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