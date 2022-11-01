Возле передвижной бани сразу выстраивается очередь из желающих помыться горячей водой.

Волонтеры Киевщины переоборудовали грузовик в передвижную баню на колесах, чтобы военные могли помыться на позициях.

Изотермический фургон с дымоходом поверх кузова превратился в зимний вариант душевой, говорится в сюжете ТСН.

Это уже вторая машина, которую волонтеры переоборудовали в душевую. За день такой фургон может принимать 250 посетителей. Подразделения украинских защитников, которые служат на окраинах Киевщины, шутливо прозвали баню украинским хамамом.

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Возле передвижной бани сразу выстраивается очередь из желающих помыться горячей водой, ведь у них давно не было такой возможности. То в реке купались, то просто грели воду в ведрах.

Передвижная баня имеет четыре кабинки, где температура внутри не ниже 40 градусов. Позади кабинок - бочки с 2 тоннами воды, которую ребята набирают на пожарных станциях. Греют все с помощью дров.

Мастерили и красили баню на колесах волонтеры в течение двух недель. Изотермический фургон приобрели за свой счет. Сейчас моющие средства, топливо и продукты покупают за донаты неравнодушных украинцев.

Как для ВСУ создали "совиные глаза"

Ранее одесские волонтеры разработали модель прибора для ночного управления военными машинами. Ведь включать фары или габаритные огни в прифронтовой зоне в темное время – смертельно опасно. Прибор позволяет ехать в полной темноте даже по бездорожью.

Свою модель одесские волонтеры назвали "Сова", говорят, она оптимальная по соотношению цена-качество.

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