Группа волонтеров уже имеет до сотни заказов, 70 приборов уже на службе ВСУ.

Одесские волонтеры разработали модель прибора для ночного управления военными машинами. Ведь включать фары или габаритные огни в прифронтовой зоне в темное время – смертельно опасно.

Прибор позволяет ехать в полной темноте даже по бездорожью, говорится в сюжете ТСН.

Свою модель одесские волонтеры назвали "Сова", говорят, она оптимальная по соотношению цена-качество. Не экономят только на самом важном - камере. Авто с включенными фарами вражеский беспилотник "засечет" на расстоянии до 2 десятков километров, машину с "Совой" можно увидеть всего в 1,5 км и только в тепловизор.

"Дистанция наблюдения уменьшилась в 5-10 раз. Это и была задача", - говорит волонтер.

Группа волонтеров уже имеет до сотни заказов, 70 приборов уже на службе ВСУ. Напоминается, что смена позиций украинских защитников происходит обычно ночью, поэтому такой прибор очень необходим.

Сейчас волонтеры обеспечивают защитников приборами второго поколения, "Совы" первого подошли бойцам ССО для их относительно легкого транспорта. А вот требования водителей "Градов" или "Ураганов" выше, им необходимы еще и камера, которая видит все происходящее сзади.

"Укроборонпром" намекнул на выпуск нового украинского БПЛА

В государственном концерне "Укроборонпром" намекнули, что завершают разработку ударного беспилотника с дальностью до 1000 километров.

"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку... Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" проходит успешные испытания", – отметили в концерне.

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