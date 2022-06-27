В рамках проекта украинским военнопленным будут оказывать правовую поддержку.

Правозащитники представили проект, в рамках которого будут искать украинских военнопленных и оказывать им правовую поддержку. Презентация проекта проходила в Медиацентре Украина-Укринформ.

Как сообщил юрист-правозащитник Николай Полозов, российская федерация на текущий момент скрывает достаточно большое количество украинских военнопленных, не сообщает их близким, где они и в каком они состоянии, нужна ли им медицинская помощь, иные потребности.

"И в этом смысле я и мои коллеги-правозащитники решили, что, используя те инструменты, которые у нас есть, мы можем помочь этим людям, можем помочь их родным, мы можем помочь властям Украины в реализации главного - в возвращении этих людей домой", - сказал Полозов.

Он подчеркнул, что Женевская конвенция предусматривает ряд оснований, по которым военнопленным может быть оказана как непосредственно юридическая защита со стороны адвокатов, так и различного рода паллиативная помощь.

"Когда я говорю об украинских военнопленных, важно понимать, что речь идет обо всех людях, которые имели отношение к Вооруженным силам Украины, к Национальной гвардии, к другим подразделениям, причем в независимости от гражданства. Мы прекрасно знаем, что в числе пленных есть и иностранные граждане, не являющиеся гражданами Украины, но которые защищали Украину и проливали свою кровь за нее. И конечно же, им мы тоже будем оказывать необходимую поддержку", - сообщил правозащитник.

Он выразил надежду, что "инициатива будет достаточно результативна и для того, чтобы мы впоследствии могли сказать, что те человеческие судьбы, которых удалось вытащить из путинских застенков, которых удалось вытащить из плена, являются нашим скромным вкладом в большое общее дело".

Как отметил руководитель программ правовой помощи Фонда Free Russia Foundation Владимир Жбанков, "та ситуация, в которой сейчас находятся украинские военнопленные, настолько чудовищна, что пока что даже нет возможности и нет приемов в современном языке, чтобы описать ее адекватность".

"Мы включаемся и поддерживаем эту инициативу для очень важного понимания. Наша задача и вообще позиция Украины, что каждый человек, тем более тот, который стал в защиту своего государства, территории Украины, важен и ценен. В этом мы абсолютно расходимся с российской федерацией", - сказала исполнительный директорк Центра гражданских свобод Александра Романцова.

Она также подчеркнула, что, кроме военнопленных, необходимо помнить о большом колличестве гражданских пленных, которые находятся в СИЗО.

"Власти Украины предпринимают совершенно безпрецедентные усилия для того, чтобы вернуть своих людей. Мы знаем, что периодически происходят обмены, но мы также знаем, что количество военнопленных, количество некомбатантов, которых удерживает россия, на порядки превышает тех, кого в настоящий момент удалось вернуть. И мы видим, что и тех усилий, которые прилагает и международное сообщество по оказанию давления на кремлевскую власть, и власти Украины - их, к сожалению, недостаточно, потому что масштабы трагедии - они совершенно беспрецедентны со времен Второй мировой войны", - считает Полозов.

По его словам, первая задача, которую ставят перед собой инициаторы проекта - разыскать и установить место нахождения военнопленного.

"Для того, чтобы оказать правовую помощь, сначала нужно найти. И это первая задача. Благодаря нашей инициативе, любой, у кого родной человек находится в российском плену, может обратиться через дистанционную форму. У нас есть Телеграм, в настоящий момент у нас уже практически готов сайт, и предоставить исходную информацию - хотя бы как зовут военнопленного, какого он года рождения, какие у него есть приметы, чтобы мы могли его разыскать", - рассказал Полозов.

По его словам, в случае, когда военнопленного находят "посредством механизмов реализации оказания правовой помощи, а здесь вступают в дело уже полномочия адвокатов в российской федерации, которые имеют право запрашивать о месте нахождения своих подзащитных, имеют право посещать их, в том числе в различных учреждениях пенитенциарного типа, таких как следственные изоляторы, или колонии… и, безусловно, есть опреденный набор полномочий, который позволяет обеспечивать защиту прав или как минимум устанавливать их нарушения и привлекать к этому внимание, в том числе - со стороны мирового сообщества".

Полозов отметил, что в случае обнаружения военнопленного по полученному запросу, во взаимодействии и с родными его, и с властями Украины, "мы будем стремиться к максимально близкой координации наших действий, поскольку только такой синергетический подход позволит обеспечить необходимый результат".

Он подчеркнул, что оказание правовой помощи будет осуществляться по индивидуальной программе в отношении каждого военнопленного.

Как сообщалось, основатель правозащитной организации Гулагу.нет Владимир Осечкин в интервью украинскому медиа-эксперту Татьяне Поповой сообщил, что украинских военнопленных в россии содержат с нарушением международных правил, подвергают давлению с целью сфабриковать "трибуналы над военными преступниками", которые должны стать оправданием для развязанной рф войны.