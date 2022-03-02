В продуктовые наборы входят базово необходимые товары в объеме 10 килограммов: крупы, масло, сахар, печенье, мясные и рыбные консервы.

Государство сформировало более миллиона продуктовых наборов для социально незащищенных слоев населения Украины.

Об этом в своем обращении сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

"Сегодня уже сформировано более миллиона продуктовых наборов для поставки социально незащищенным слоям населения во все регионы Украины в соответствии с реестром, сформированным Министерством социальной политики", - сказал он.

По словам министра, в продуктовые наборы входят базово необходимые товары в объеме 10 килограммов: крупы, масло, сахар, печенье, мясные и рыбные консервы.

Вас также могут заинтересовать новости: