Цель проекта - раздать максимально возможное количество карточек для выплат социальной помощи.

Вскоре в Украине может появиться еще один необанк - "Дия Банк", над его разработкой работает Минцифры.

Об этом Forbes сообщили два собеседника, знающие о проекте. Ключевая цель - привлечь как можно больше украинцев к механизму соцвыплат с помощью карточек.

Один из заместителей главы Минцифры Михаила Федорова на правах анонимности подтвердил наличие такого проекта, но без деталей.

Проект пока "сырой", рассказал другой чиновник, близко знакомый с его развитием. По его словам, цель Минцифры – создать платформу, к которой смогут подключаться банки. "Дия Банку" банковская лицензия не понадобится, поскольку их уже имеют банки, которые потенциально будут подключаться к платформе.

Цель проекта – раздать максимально возможное количество карт для выплат социальной помощи и улучшить гибкость этого продукта. У Минцифры есть претензии к тому, как банки обновляют функционал, говорит собеседник среди высокопоставленных чиновников. Например, были сложности в доработке банками своих программных комплексов, когда правительство расширило возможности применения карт "Еподдержка", позволив использовать их для оплаты продуктов.

Создав финтех-платформу непосредственно в "действии", правительство сможет контролировать целевое использование средств. И расширить круг банков-партнеров за счет подключения небольших игроков, для которых разработка собственных программ – дорогое удовольствие. Им дадут API для подключения к интерфейсу.

В то же время новый продукт не обещает ничего принципиально нового для пользователей, на фоне уже работающих на рынке приложений крупнейших банков. И есть несогласованный вопрос защиты прав потребителей.

"Ключевой недостаток - разработка стоит денег. Минимум, $3-5 млн, говорит топменеджер одного из необанков. Он считает проект бесперспективным. По словам собеседника, команда "Дии" должна еще много сделать для оцифровки действующих сервисов. И учитывать, что степень защиты для финансовых приложений совсем другого уровня, чем сейчас в "Дии", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дия" тестируют автоматизированную регистрацию обществ с ограниченной ответственностью (ООО) для физических лиц.

Также команда Министерства цифровой трансформации работает сейчас над техническим запуском сервиса, который позволит проверить подлинность нотариального документа в приложения "Дия".

Министерство цифровой трансформации запускает бета-тест пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание в "Дии".

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