Павлишин-младший имеет десятки административных правонарушений, отметил эксперт.

Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что генеральный директор Ривненской атомной электростанции (АЭС) Павел Павлишин в очередной раз пытается "отмазать" сына Евгения Павлишина от уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) о смерти избитой им 64-летней женщины на Белом озере в Варасском районе Ривненской области.

Об этом политолог сообщил в своем блоге.

"[...] ривненские правозащитники говорят, что это не первый случай, когда Евгения Павлишина его отец Павел Павлишин "отмазывает" от ответственности за преступления. Полиция Ривненской области обладает подробной информацией о жизни и деятельности Павлишина-младшего. В частности, говорят о его "теплых" отношениях с местными криминальными авторитетами Юрием Мизюком и Святославом Тимофиевым, по делам которых он проходил как свидетель и соучастник.

По данным Единого центра обработки судебных решений, Евгений Павлишин имеет отношение к 140 делам. Досье Павлишина-младшего начинается, когда ему было всего 18 лет в 2003 году. Многие дела в отношении него возбуждались по ст. 296 (хулиганство), ст. 206 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности), ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и ст. 185 (кража).

В 2021 году против Павлишина-младшего возбуждено уголовное дело за преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления (зарегистрировано в ЕРДР за №12021186050000112 от 26.05.2021).

Он имеет десятки административных правонарушений: за нарушение правил дорожного движения, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил карантина и т.д." - написал Кулик.

Политолог отметил, что большинство дел "магическим" образом не были доведены до судебного разбирательства. "То потеряли доказательства, то изменились свидетельские показания, то приняты откровенно незаконные решения следователями и т.д. Эту "магию" иначе, как вмешательством влиятельного отца - гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлишина, трудно объяснить", - подчеркнул Виталий Кулик.

Напомним, ранее на территории базы отдыха "Холодок" (с. Рудка Варашского района) произошло избиение 2 женщин - 64-летней матери и ее дочери, арендовавших на базе домик для отдыха. Избил женщин в ходе "отдыха со своими друзьями" владелец базы отдыха Евгений Павлишин, являющийся сыном руководителя Ривненской АЭС Павла Павлишина.

Причиной нападения Павлишина-младшего на женщин стало их возмущение фактом справления нужды владельцем базы отдыха на стену арендованного домика. Когда пожилая женщина, арендовавшая этот домик для отдыха с дочерью, сделала замечание, то после фразы: "Ты что, не знаешь кто я?", получила удар, от которого упала на землю, а Евгений Павлишин продолжил бить лежащую ногами. Досталось и дочери пострадавшей, пытавшейся защитить мать.

Пожилую женщину госпитализировали в Варашскую больницу, где позже она скончалась от полученных травм в результате избиения.

Как сообщали "Українські Новини", дело о смерти избитой сыном гендиректора Ривненской АЭС женщины пытаются замять - якобы умерла из-за падения в больнице.

Ранее сын гендиректора Ривненской АЭС Евгений Павлишин избил пожилую женщину.

Независимый профсоюз Ривненской АЭС требует увольнения директора станции Павла Павлишина.