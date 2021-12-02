По словам нардепа Андрея Кожемякина, рассмотрение дела в судах постоянно затягивается.

В Верховной раде Украины будет создана временная следственная комиссия по вопросам расследования убийства городского головы Кременчуга Олега Бабаева.

Об этом во время выступления в ВР сказал народный депутат Андрей Кожемякин.

Он напомнил, что мэр Кременчуга Олег Бабаев был убит еще в 2014 году, но следствие до сих пор не дало адекватных результатов.

"Подозрение в совершении уголовного преступления было предъявлено 4 лицам. Однако с 2014 года судебное дело так и не было завершено. И не было вынесено справедливое решение в отношении подозреваемого. Это очень резонансное уголовное дело не расследуется и затягивается. Пирятинский районный суд Полтавской области является девятым судом, который сегодня в 10 часов начинает рассматривать это дело. Это полный судебный беспредел", - отметил Кожемякин.

По его словам, рассмотрение дела в судах постоянно затягивается, происходят процедуры отстранения судей, отвод присяжных. В течение пяти лет, начиная с 2014, дело рассматривали шесть судейских коллегий в пяти районных судах Полтавской области.

"С целью обеспечения прозрачности, беспристрастности и справедливости расследования обстоятельств убийства фракция "Батькивщина" предлагает и настаивает на том, чтобы создать в Раде временную следственную комиссию. Также вскоре будет зарегистрирован проект постановления о создании временной следственной комиссии ВР Украины по вопросам расследования убийства судьи Лободенко Александра Станиславовича и городского головы города Кременчуга Полтавской области Бабаева Олега Мейдановича. Прошу считать это выступление депутатским запросом в офис Генерального прокурора Украины", - сказал нардеп.

Напомним, 26 июля 2014 года в Кременчуге убили мэра Олега Бабаева. Две пули попали в автомобиль, одна - в грудь Бабаева, от полученных травм он скончался на месте.

Автор: Иван Бойко