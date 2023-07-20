Дмитрий Лубинец отметил, что удалось спасти 15 несовершеннолетних украинцев.

Воспитанники спецшколы из Николаевской области, которых российские оккупанты депортировали, уже находятся на территории Грузии. Всего удалось спасти из рук захватчиков 15 детей.

"Есть хорошие новости о 15-ти воспитанниках КУ Новопетровская специальная школа Снигиревского района Николаевcкой области, которые были незаконно депортированы в РФ. Сейчас они - в безопасности!" - сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По его словам, дети вместе с и.о. директора спецсшколы оказались в оккупации в марта 2022 года, но в июле оккупанты принудительно вывезли маленьких украинце на временно оккупированную территорию Херсонской области, а в октябре их депортировали в Анапу в РФ.

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Омбудсмен указал, что большинство детей имели статус сирот и лишенных родительской опеки. Кроме того, среди похищенных детей находилась 16-ти летняя девушка, которую удочерили граждане США до полномасштабной войны.

"Когда детей депортировали, законному представителю с помощью родителей-усыновителей, которые хотели спасти свою дочь, удалось перевезти детей в Грузию. После чего они проинформировали наше посольство в Грузии и меня лично о местонахождении воспитанников", - объяснил Лубинец.

Сейчас дети находятся в комфортном доме, дистанционно учатся, получают медицинскую помощь, а усыновленная девочка воссоединилась со своей новой семьей.

Похищение россиянами детей из Украины - последние новости

Россияне депортировали украинских детей сразу же после начала полномасштабного вторжения. Всего известны имена почти 20 тысяч детей, которых похители оккупанты. При этом еще около 200 тысяч детей находтся под угрозой депортации.

Международный уголовный суд в Гааге рассматривает дело о депортации украинских детей, фигурантами которого являются президент РФ Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львову-Белова.

Позже советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что Украина на разных площадках постоянно говорит о детях, возвращение которых на родину является одним из приоритетов.

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