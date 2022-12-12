По словам президента, военнослужащие Сухопутных войск ВСУ "выгрызают" каждый метр, каждый рубеж, каждый украинский город и село.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов Сухопутных войск.

Как отметил глава государства в своем поздравлении, они очень эффективно "минусуют" вражескую технику и самих оккупантов.

"Шаг за шагом вы "выгрызаете" каждый метр, каждый рубеж, каждый наш город и село. Очень эффективно "минусуете" вражескую технику и самих оккупантов. Спасибо за вашу отвагу и стойкость!" - подчеркнул Зеленский.

При этом президент опубликовал подборку фото с украинскими воинами.

День Сухопутных войск Украины

День Сухопутных войск отмечается в Украине 12 декабря.

Праздник учредили указом президента Украины № 1167/97"О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 г., который был подписан вторым президентом Леонидом Кучмой. В документе говорилось, что этот праздник вводится: "учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

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