День памяти жертв Холокоста - трагичная дата, которую важно помнить.

Холокост - это восемь букв боли и страданий. Этим словом называют геноцид евреев и других социальных групп, совершенный нацистами во время Второй Мировой войны. Помимо евреев, нацисты также истребляли гомосексуалов, психически больных людей, инвалидов, советских военнопленных и всех, кого нацисты считали "неполноценным".

День памяти жертв Холокоста учрежден с целью, чтобы люди никогда не забыли о преступлениях нацистов и чтобы память невинно убитых была почтена.

Что такое Холокост

Холокост - это преследование и массовое уничтожение евреев и других социальных групп, которое совершали немецкие нацисты и их союзники во время Второй Мировой войны. Во время Холокоста было убито около 6 миллионов евреев, что составляет примерно треть всего еврейского населения мира.

Видео дня

Помимо евреев, нацисты также убили около четверти всех цыган мира, примерно 10% поляков, приблизительно 3 миллиона советских (включая украинских) военнопленных, тысячи душевнобольных и нетрудоспособных.

"Неполноценных" по нацистским убеждениям людей содержали в специальных лагерях смерти. На заключенных часто ставили эксперименты, а из-за ужасных условий проживания многие заключённые даже не доживали до казни. Самым известным нацистским концлагерем был Аушвиц в польском городе Освенцим.

Нацисты также разыскивали и расстреливали евреев на оккупированных территориях. Самым известным местом массовых расстрелов евреев в Украине является урочище Бабий яр в Киеве, где было казнено около 150 тысяч человек. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс, посвященный памяти жертвам Холокоста.

День памяти жертв Холокоста - история даты

День памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. Украина также участвовала в подписании документа. Жертв Холокоста ежегодно вспоминают 27 января. В 2023 году этот день выпадает на пятницу.

Как пройдет День памяти жертв Холокоста 2023

В 2023 году это событие пройдет во время войны в Украине, поэтому массовых мероприятий, скорее всего, не будет. В эту дату могут проходить онлайн-презентации и другие информационные мероприятия, чтобы почтить память убитых во время Холокоста.

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