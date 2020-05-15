Подозрение нападающим на Стерненко выглядит как "фейк от СБУ или попытка отмазать" их - адвокат

Адвокат сомневается в правдивости сообщений о подозрениях нападающим на активиста.

Адвокат одесского активиста Сергея Стерненко заявил, что подозрение нападающим на активиста выглядит как "фейк от СБУ или попытка отмазать" подозреваемых.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил адвокат Виталий Коломиец.

"Похоже на фейк от СБУ или попытку отмазать напавших на Сергея. Если бы действительно были подозрения, а не только бумага, то должно быть постановление о прекращении производства по Кузнецову согласно ст. 284 УПК в связи со смертью, а по Исайкулу постановление об объявлении в розыск. Ну и если уж Кузнецову (тот, что умер) "объявили" подозрение, то не пыталось ли СБУ его задержать?" - заявил адвокат.

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"А вообще, какое еще хулиганство? Двое за деньги включились в серию нападений на Сергея, а следствие считает, что они это сделали по мотивам "явного неуважения к обществу"?" - отметил Коломиец.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на общественного активиста Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападения со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

9 октября 2020 года Генпрокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства по нападений на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах по нападениям на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

Так, в одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и причинение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

В то же время по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлено в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

7 апреля 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

14 мая Стерненко заявил, что его вызвали в СБУ на 18 мая в 9:00 для вручения уведомления о подозрении.