Заявления скандального застройщика Микитася, что его соглашение со следствием НАБУ, о котором много писали СМИ и которое упоминалась на заседании ВАКС является лишь "слухами и лживыми версиями" свидетельствует о том, что такой инструмент, как соглашение со следствием, в Украине скомпрометирован. Сообщают Українські новини.

Об этом пишет "Обозреватель" в статье Признание Микитася: НАБУ окончательно убивает инструмент «соглашение со следствием». О сделке со следствием Микитася по делу о завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен стало известно из закрытого заседания ВАКС. По этому соглашению, Микитась согласился возместить в госбюджет 50 миллионов гривен, вышел из СИЗО, получил спецохрану от НАБУ и начал давать показания против бывших коллег.

В частности, против заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова, который перед тем обвинил директора НАБУ Сытника в коррупции. Именно НАБУ сообщило о статусе Микитася как "обличителя", то есть человека, который пошел на сделку со следствием и дает показания против других подозреваемых, о соглашении со следствием Микитася и двух других подозреваемых упоминал в интервью и сам директор НАБУ Артем Сытник. Наличие этого соглашения подтвердил в разговоре с экснардепом Игорем Мосийчуком и сам Микитась.

Попав снова в СИЗО по другому делу о похищении человека, которое расследует полиция, Микитась сделал неожиданное заявление: никакого соглашения со следствием будто не было, а все, кто о нем заявлял - сознательно распространяют "ложную версию от Татарова", что это "фейковая информкампания".

"По логике Микитася, "фейковая информкампания" — это заседание ВАКС, это заявления самого НАБУ и его руководителя, это приставленная спецохрана НАБУ и т.д, - пишет "Обозреватель". - Поскольку в интервью Микитась не сообщил ничего нового, цель этого "выхода в свет" объясняется так: в очередной раз обвинить Татарова во всех преступлениях, которые делала бизнес-структура Микитася, и "отмазать" НАБУ от невыполнения условий соглашения со следствием. И это выглядит как жест отчаяния человека, которого в НАБУ уже раз "кинули", пообещав Новый год дома и под охраной спецназа — это обещание НАБУ не выполнило, никакой спецназ не защитил Микитася от посадки в СИЗО по делу похищения человека. И похоже, его «кидают» во второй раз: очевидно, Микитасю не выгодно просто так опровергать соглашение с НАБУ, которое должно было бы его защищать, если его защитникам в НАБУ снова что-то не пообещали".

В этой ситуации смысл сделки со следствием в Украине вообще теряется, пишет издание.

"То, что "одолжили" в украинское законодательство из западных практик как инструмент быстрого решения сложных дел, когда подозреваемый получает определенные "скидки" в наказании в обмен на ценную для следствия информацию, в Украине де-факто не работает. Смысл этого соглашения - четко зафиксированные на бумаге обязанности сторон, чтобы никто никого не "кинул". А дело Микитася показало, что можно не только "кинуть" - вообще отрицать факт такого соглашения. Кто после этого пойдет на такие сделки? Никто ", - пишет "Обозреватель".

Напомним, что директор НАБУ Артем Сытник заявлял в интервью о Микитасе, что "более того, его соглашение со следствием не означает, что он мгновенно стал кристально чистым ... Кстати, еще у двух подозреваемых также имеются сделки со следствием, которые подтверждены судом ". И НАБУ в официальном пресс-релизе также подтвердило, что Микитась имеет статус обличителя, который предоставил детективам НАБУ "информацию о коррупции в высших эшелонах власти".