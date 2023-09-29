Необходимо обеспечить себе защиту, потому что Россию не отодвинешь никуда от наших границ.

Украина должна всегда быть готова к отпору агрессии со стороны России, потому что ее никуда не денешь от наших границ.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Натальи Мосейчук.

"Мы же Россию никуда не отодвинем от своих границ и поэтому имеем понимание, что постоянно должны быть готовы к любым процессам. Каждый должен иметь дома пулемет, чтобы защищаться. Потому что когда вы имеете оружие, то у вас совсем другие ощущения", - отметил он.

При этом Данилов подчеркнул, что должны быть четко выписаны правила обращения с оружием.

"Надо очень осторожно обращаться, должны быть определенные правила", - отметил Данилов. При этом он также отметил, что человек, имея оружие, чувствует себя более защищенным.

Владение оружием в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне заработал Единый реестр оружия. Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в ЕРО будет внесено все оружие, которое есть на руках у граждан Украины. По его словам, основными преимуществами внедрения ЕРО является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере оборота оружия процедура получения разрешений будет упрощена.

Министр добавил, что Единый реестр оружия предусматривает также создание электронных кабинетов, благодаря чему украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции, путем подачи документов через "Единое окно гражданина".

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