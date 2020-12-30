Сегодня в магазинах ожидается наибольший ажиотаж / скриншот
Новогодний шопинг в разгаре. Мест на парковках супермаркетов не хватает, очереди к кассам - все длиннее.
Журналисты ТСН узнали, что украинцы покупают к праздничному столу, и какая сейчас обстановка в магазинах.
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По словам журналистов, больше всего сегодня покупают мясо, рыбу, красную икру. Большие очереди собирают возле себя полки с алкоголем: люди покупают шампанское и элитный алкоголь.
Средний чек составляет три тысячи гривень.
Но, несмотря на ажиотаж, на полках нет пустых мест. Продавцы заранее увеличили запасы продуктов.
Новогодний шопинг: что украинцы покупают к праздничному столу, и как сейчас в магазинах
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