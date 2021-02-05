В Сети отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством

В столовой Рады выросли цены на блюда. Самая дорогая позиция стоит депутатам более 200 гривень / 100 г.

Фото меню Facebook опубликовал журналист Александр Гончаров.

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Как и раньше, народным избранникам на перекус предлагают салаты, горячие мясные и овощные блюда и десерты. Самыми дорогими остаются запеченное с грушей филе семги – 216 гривень за 100 г, вареное с маслинами и лимоном филе семги – 186 гривень / 100 г, филе семги порциями – 174 гривень / 100 грамм.

Самые дорогие салаты: салат "Царский" с семгой – 90 гривень и салат микс с курицей – 71 гривна.

Среди мясного популярными остаются голубцы (94 гривны), тушеное филе судака с овощами (95 гривень), блинчики с мясом (68 гривень). На гарнир – картофель "по-венски" (44 гривны), жареная стручковая фасоль (42 гривны), жареные овощи "Мексиканский микс" (36 гривень).

Большой популярностью среди нардепов пользуется традиционный украинский борщ с пампушками всего за 36 гривень.

Самым дорогим десертом является панна-котта с персиками в стаканчике - 68 гривень.

В комментариях отметили, что цены в депутатской столовой выросли по сравнению с прежним правительством.

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Автор: УНИАН