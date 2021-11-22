Военные, вернувшиеся из зоны проведения Операции Объединенных сил, прошлись колонной в центре Черновцов.
Об этом сообщает Суспільне.
Военные шли от Соборной площади до национального университета. В руках бойцы держали портреты военных, не вернувшихся с войны.
В Черновцы вернулись военнослужащие частей А3715 и А3029.
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"Заехали туда в начале марта, а выехали месяц назад. Я пошел добровольно, это впервые", ― поделился военный.
К 12:30 22 ноября в центре города из-за шествия перекрыли движение транспорта.
Как сообщал УНИАН, по словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Россия сосредоточила у границ Украины более 92 000 военнослужащих и готовится к нападению в конце января или начале февраля.
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