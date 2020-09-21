Мать ребенка после инцидента написала заявление в полицию.

В Первомайске учительница в пятом классе ударила книгой ребенка по голове.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", - говорится в сообщении.

На следующий день мать ребенка написала заявление в полицию.

Как сообщается, сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.

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Правоохранители опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия преподавателя.

Информация о происшествии внесена в Единый учет. В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.

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Автор: Екатерина Лиманская