В Первомайске учительница в пятом классе ударила книгой ребенка по голове.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
"Школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", - говорится в сообщении.
На следующий день мать ребенка написала заявление в полицию.
Как сообщается, сейчас материал передан в ювенальную превенцию районной полиции.
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Правоохранители опросили учителя истории и одноклассников девушки, которые подтвердили действия преподавателя.
Информация о происшествии внесена в Единый учет. В отношении учителя будет составлен административный протокол по ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) кодекса Украины об административных правонарушениях. После чего материалы будут направлены в суд для принятия решения.
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