Известно, что именно на этой улице украинские военные уничтожили большую колонну российской техники.

Бучу на Киевщине после освобождения от рашистов и разминирования начали убирать. В частности, спасатели и волонтеры разобрали завалы, а также очистили дороги от техники и обломков.

В сети показали фото улицы Вокзальной в Буче, которая ранее была завалена разбитой техникой оккупантов.

Известно, что именно на этой улице украинские военные уничтожили большую колонну российской техники. Улица изменилась просто до неузнаваемости.

"Это та улица, которая на всех фото с разбитой военной техникой", – написала журналистка Кристина Бердинских и опубликовала фото чистой от российской нечисти улицы свободного украинского города.

Отметим, на улицах Бучи после освобождения от российских оккупантов нашли десятки тел погибших. Они лежали прямо на дорогах. Также убитых и замученных местных находили в подвалах, частных усадьбах, парках и скверах.

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