Средства могут быть использованы для выплат зарплат работникам в государственном секторе, для поддержки системы социальной защиты и выплаты пенсий.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии дополнительно выделит 100 млн долларов на помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Отмечается, что Великобритания выделяет дополнительные 100 млн долларов непосредственно в государственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России.

Эти средства могут быть использованы для выплат зарплат работникам в государственном секторе, для поддержки системы социальной защиты и выплаты пенсий.

Средства будут предоставлены через Всемирный банк.

"С начала незаконного и жестокого нападения России мы видели, как мощно мир выступил в солидарности с непоколебимым народом Украины. Помощь Великобритании уже получают те, кто больше всего в ней нуждается, они получают медицинские товары и вещи первой необходимости. Хотя только путин может полностью прекратить страдания в Украине, новое сегодняшнее финансирование призвано помочь тем, кто сталкивается с ухудшением гуманитарной ситуации", - подчеркнул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Война против Украины: