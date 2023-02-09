Все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались в правоохранительные органы.

В Украине 621 должностное лицо Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны привлечено к ответственности по результатам внутренних аудитов прошлого года.

Из них к материальной ответственности привлечено 497 человек, к дисциплинарной - 124, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались в правоохранительные органы.

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"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной - нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, - несут и будут нести ответственность", - отметил министр.

Скандалы с закупками в Минобороны: подробности

21 января "Зеркало недели" сообщило, что Минобороны подписало соглашение на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тыс. грн, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки было создано "фирму-прокладку".

Издание утверждало, что располагает соглашение Минобороны на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ.

В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников опроверг, что обеспечение питания военнослужащих осуществлялось по завышенным ценам.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его.

Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Также было обнародованы скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года Резников назначил подписывать вооруженные контракты МО.

Как выяснилось, чиновник-уроженец города Ухта Республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Сам Лиев назвал это "вбросами" с целью дискредитации министра Резникова.

Впоследствии офис генерального прокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-заместителю министра обороны Шаповалову Вячеславу и бывшему заместителю госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимира Терещенко.