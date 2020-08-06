Зеленский объяснил, почему Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

При этом президент выразил благодарность экс-руководителю украинской делегации в ТКГ Кучме за «большую работу», сделанную на этой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что первый президент государства Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку он является «мощным», мудрым, образованным человеком, который имеет авторитет на всей территории страны.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами в городе Часов Яр в Донецкой области. Трансляция мероприятия велась Офисом президента в Facebook.

«Почему Леонид Макарович Кравчук возглавил группу (ТКГ - УНИАН)? Я вам скажу, что действительно у нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине, и во временно оккупированной, к сожалению, части Украины. Это очень важно для председательствующего (делегации Украины - УНИАН) в ТКГ», - заявил Зеленский.

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При этом он выразил благодарность экс-руководителю украинской делегации в ТКГ Леониду Кучме за «большую работу», которая была сделана на этой должности и которую «очевидно, не видит общество».

«Заседания проводятся закрыто от медиа, люди видят только отчет после заседания той или иной подгруппы: политической, по вопросам безопасности, экономической. Это все происходит в течение долгих часов. Я ему (Кучме - УНИАН) благодарен за эту действительно сложную работу. Он действительно устал, здесь нет других причин», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что экс-президент Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового председателя делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

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