Как отметил собеседник NV, в ближайшее время главкома вряд ли будут снимать с должности.

Президент Украины Владимир Зеленский "в целом не сильно в восторге" от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет NV со ссылкой на заявление собеседника в команде главы государства, который говорил на условиях анонимности.

Так источник издания ответил на вопрос "Является ли поведение депутата СН Марьяны Безуглой, которая сейчас критикует главкома, свидетельством, что в Офисе президента (ОП) могут уволить командующего ВСУ?". Отмечается, что в ОП есть замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки украинских войск к наступлению российской армии на Харьковщине.

"Недовольство ОП и главы государства связаны, по словам этого источника, как с неудачной подготовкой к наступлению россиян на Харьковщине, так и с рядом других вопросов. Однако, как убеждает собеседник NV, в ближайшее время главкома вряд ли будут снимать с должности", – пишет NV.

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Изменения в военном руководстве Украины

Как известно, 24 июня 2024 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить с должности командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Эту должность получил бригадный генерал Андрей Гнатов, который, в частности, руководил обороной Бахмута в 2023 году.

Впоследствии стало известно, что Гнатов заменит Содоля еще на одной должности. Он также возглавит оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица", писало "УП". При этом собеседники издания говорили, что увольнение с должности командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля не стало неожиданностью для Генштаба.

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