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Российский актер прилетел в Украину "для съемок", но получил запрет на въезд из-за посещения Крыма (фото, видео)

17:59, 13 июля 2020
Общество
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Актеру запретили въезд на три года / фото stuki-druki.com

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, россиянин сегодня прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Франкфурта и пытался обмануть украинских пограничников.

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«Во время беседы мужчина 1982 года рождения наотрез отказывался признать посещение аннексированной Россией украинской территории. Впоследствии он не смог объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» свое пребывание на одном из фестивалей в Крыму в прошлом году», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, актер принимал участие в съемках фильма «Балканский рубеж», которые проходили в том числе на временно оккупированном полуострове. «Фильм, кстати, получил субсидию от Минкультуры РФ», - сообщили в ГПСУ.

фото dpsu.gov.ua
фото dpsu.gov.ua

«В Украину, со слов мужчины, прибыл также для съемок, но в ближайшее время это ему не удастся», - говорится в сообщении. Отмечается, что пограничники проставили российскому актеру штамп о 3-летнем запрете на въезд в Украину.

Как сообщил УНИАН источник в Государственной пограничной службе Украины, речь идет о российском актере Антоне Пампушном.

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