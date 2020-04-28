"Давайте поговорим!": родные пленных под ОП требуют встречи с Зеленским (фото, видео)

С лозунгом "Давайте поговорим!" супруги, родители и дети тех, кого держат в тюрьмах на оккупированном Донбассе, пришли на Банковую.

Родные пленных провели акцию под Офисом Президента.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

С лозунгом "Давайте поговорим!" супруги, родители и дети тех, кого держат в тюрьмах на оккупированном Донбассе, пришли на Банковую. Они требуют встречи с Владимиром Зеленским, чтобы выяснить, почему их родственники не попадают в списки на обмен.

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля в два этапа произошло взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей. Было освобождено 20 украинских граждан. Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один милиционер.