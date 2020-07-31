Годовщина убийства Гандзюк: активисты жгли шашки и расписали краской дорогу возле МВД (фото)

Ее участники заявили, что пришли напомнить, что убийцы Екатерины до сих пор не наказаны.

Акция под зданием Министерства внутренних дел в Киеве, приуроченная ко второй годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, закончилась.

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Как передает корреспондент УНИАН, ее участники заявили, что сегодня в очередной раз пришли к зданию МВД, чтобы напомнить, что прошло два года после нападения на активистку, а убийцы до сих пор не наказаны. А некоторые из них даже не являются подозреваемыми по данному делу.

Они также добавили, что будут приходить с подобными акциями к МВД еще не один раз, пока убийцы Гандзюк не понесут наказания.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером у МВД собрались около двухсот человек, в том числе друзья и знакомые Екатерины Гандзюк, а также общественные активисты.

Они выстроились в шеренгу перед входом в МВД, держа в руках самодельные плакаты с перечеркнутыми именами и фамилиями тех, кто непосредственно причастен к убийству Гандзюк, и тех, кто, по мнению активистов, сейчас покрывает убийц.

А затем на дороге улицы Шелковичной белой краской из баллончиков они написали фамилии: Левин, Рищук, Аваков, Павловский, Андрей Гордеев, Мангер, Мериков, Кива, Геращенко и Шевченко, зачеркнув их красной краской.

Участники акции также требовали отставки главы МВД Арсена Авакова.

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