По словам защитников, второго осужденного по делу Руслана Демчука пытались заставить свидетельствовать против Стерненка.

Адвокаты активиста Сергея Стерненко заявляют о служебном подлоге документов по делу сотрудниками полиции.

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Как сообщает юридическая компания "Миллер" в протоколе проведения следственного эксперимента с участием потерпевшего Сергея Щербича стоит не его подпись.

Они опубликовали фото четырех документов из материалов уголовного производства, на каждом из которых стоит подпись потерпевшего.

Первые три документа были поданы лично потерпевшим, а четвертый – протокол следственного эксперимента - к делу приобщил следователь.

"И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех. Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим. И это - серьезное основание полагать, что в деле, по которому осудили нашего клиента, имел место служебный подлог со стороны сотрудников полиции", - отмечают адвокаты.

Защитники обратились с заявлением о совершении соответствующего преступления к Государственному бюро расследований, а после регистрации уголовного производства инициируют изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направления их на почерковедческую экспертизу.

"В случае подтверждения подделки подписи ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, должен признать такое доказательство недопустимым. Этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Сергея Стерненко, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства", - пояснили в компании.

Заключение Стерненко и его последствия

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества в деле о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и отвезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста людей, возмущенных приговором Стерненко.

27 февраля неравнодушные граждане провели митинг у офиса президента, во время которого выдвинули Зеленскому требования освободить Стерненко и перезагрузить Высший совет правосудия.

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Автор: Антонина Доломанжи