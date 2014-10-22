Отопление по всей Украине дадут 26 октября
13:39, 22 октября 2014Общество
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Правительство поручило властям всех областей включить отопление 26 октября.
Отопление во всех областях дадут 26 жовтная / фото УНИАН
Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк во время расширенного заседания Кабинета министров с председателями областных государственных администраций.
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Согласно предоставленным отчетам, все области Украины технически готовы к отопительному сезону, газом обеспечены. "Шесть областей по моей информации уже включили отопление. Температурные режимы с 26 октября пойдут в минус. По всей Украине по данным Гидрометцентра среднедневная температура будет ниже 8 градусов. Это означает, что по всей Украине, кроме шести областей, все области должны включить отопление", - сказал Арсений Яценюк.
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