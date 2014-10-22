Боевики вывезли в Россию полмиллиона тонн угля и оборудование с двух заводов в Луганской области
Боевики демонтировали и вывезли в Россию оборудования двух заводов и уголь из шахт в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Луганской области.
«Боевики демонтировали и вывезли оборудование с Луганского завода электронного машиностроения "Машзавод-100", на котором разрабатывалось и изготавливалось оборудование для производства монокристаллов сапфира, кремния и других твердых и сверхтвердых монокристаллов», - сообщили в милиции.
Также террористы демонтировали и вывезли оборудование с завода "Юность" в Краснодоне, который специализировался на производстве специализированной продукции для ракетостроительной и аэрокосмической промышленности.
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Кроме того, по данным милиции, с шахт "Краснопартизанская" и "Харьковская", входящие в "ДТЭК Свердловантрацит", боевики уже вывезли более 500 тонн угля.
"По предварительной информации, похищенное промышленное оборудование и украинский уголь вывозится боевиками на территорию Российской Федерации", - добавили в милиции.
Тем временем, руководство "ДНР" заявило о подготовке "широкомасштабного наступления" украинских войск после проведения в Украине парламентских выборов.