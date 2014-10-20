Севастополь отрезан от телефонной связи с Украиной и США - СМИ

Отсутствие связи с США объясняют техническими причинами, а вот отсутствие междугородней связи с городами Украины и Крыма возлагают на действия "Укртелекома", передает ТСН.

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Напомним, что ранее компания "Укртелеком" заявила о захвате помещения и телекоммуникационного оборудования оператора в Севастополе и прекратила обслуживание абонентов Севастополя.