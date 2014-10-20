На этой неделе в Харькове, Львове и Полтаве начнут отопительный сезон

В Полтаве с 21 октября начнется отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба Полтавского городского совета, соответствующее распоряжение сегодня подписал Полтавский городской голова Александр Мамай.

Согласно сообщению, к отопительному сезону Полтава готова полностью: все необходимые подготовительные работы были заранее проведены теплоснабжающими организациями и управлением жилищно-коммунального хозяйства.

«Нынешний отопительный сезон начинается позже, по сравнению с прошлым годом, с целью экономии потребления природного газа», - сообщили в пресс-службе.

В мэрии также сказали, что согласовали начало отопительного сезона с Министерством регионального развития и ЖКХ Украины и Министерством топлива и энергетики.

В пресс-службе Кременчугского горисполкома сообщили, что отопительный сезон в городе начнется также с 21 октября.

Соответствующее решение подписал и.о. мэра города Василий Ивко.

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Во Львове со среды, 22 октября, планируют начать отопительный сезон.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

«Со среды с вечера начинают включать отопление для больниц, для школ, садиков, домов. Этот процесс будет продолжаться около трех дней, потому что это сложная процедура. Если температура будет повышаться, то мы сможем это все регулировать. Но, учитывая прогнозы, которые мы видим, со среды с вечера надо включать отопление, потому что на четверг прогнозируют серьезное похолодание и надо, чтобы львовяне были в тепле», - отметил Садовый.

По информации Львовского городского коммунального предприятия «Львовтеплоэнерго», во Львове к отопительному сезону теплоносителем заполнены внутридомовые сети в 99% жилых домов. До сих пор не имеют актов готовности к зиме 14 домов на улицах Гашека, Скорины, Максимовича, а также один дом на улице Стрыйской.

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В Харькове отопительный сезон жилищного фонда планируют начать с четверга, 23 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в размещенном на сайте горсовета распоряжении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Вместе с тем, согласно распоряжению, в больницах, учебных заведениях и других учреждениях социально-культурного назначения Харькова отопительный сезон начнется со вторника, 21 октября.

Кернес дал поручение руководителям КП «Харьковские тепловые сети», ООО «Котельные больничного комплекса», ЧАО «Теплоэнергетический центр Роганского промузла» обеспечить подачу теплоносителя по графику.

Как сообщал УНИАН, председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута сегодня, 20 октября, подписал распоряжение, согласно которому отопительный сезон в Харьковской области начинается с сегодняшнего дня.