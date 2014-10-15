В Донецкой области из-за боевых действий не работают 147 школ

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент образования и науки.

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В сообщении отмечается, что из-за боевых действий не начался учебно-воспитательный процесс в школах Донецка (25 школ), Авдеевки (7), Кировского (3), Горловки (6), Енакиево (10), Дебальцево (8), Ясиноватой (7), а также в школах Марьинского (11), Новоазовского (11), Тельмановского (14), Шахтерского (14), Ясиноватского (13) районов и 19 школах-интернатах.

С 1 сентября учебно-воспитательный процесс начался в 547 (50 %) общеобразовательных школах региона, которые находятся на неоккупированной террористами территории области. Контингент учащихся, которые приступили к обучению, составил 152,143 тыс. учеников. Из них принято к обучению 12,5 тыс. учащихся из числа вынужденных переселенцев. Кроме того, около 40 тыс. учащихся такой категории продолжили обучение в других областях Украины.

Также в штатном режиме начали работу 79 (71,1 %) профессионально-технических учебных заведений, 31 (38,1 %) высшее учебное заведение I-II уровня аккредитации и 6 (17,6 %) высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.