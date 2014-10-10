Заключенным дадут по куртке на 3 года и по два полотенца на год
16:38, 10 октября 2014Общество
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Правительство утвердило новые нормы обеспечения лиц, взятых под стражу: одеяло и подушка на 4 года и комнатные тапочки на два года.
Яценюк подписал постановление по обеспечению заключенных / УНИАН
Соответствующее постановление премьер Арсений Яценюк подписал 8 октября.
В соответствии с утвержденными нормами, заключенным дадут одеяло, матрас и подушку на 4 года, 3 простыни, 2 наволочки и 2 полотенца на год, передает Украинская правда.
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Из одежды узникам перепадет одна шапка на 3 года (женщинам - полушерстяной платок на 2 года), куртка на 3 года, две майки и двое трусов на год.
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