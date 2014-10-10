Заключенным дадут по куртке на 3 года и по два полотенца на год

Соответствующее постановление премьер Арсений Яценюк подписал 8 октября.

В соответствии с утвержденными нормами, заключенным дадут одеяло, матрас и подушку на 4 года, 3 простыни, 2 наволочки и 2 полотенца на год, передает Украинская правда.

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Из одежды узникам перепадет одна шапка на 3 года (женщинам - полушерстяной платок на 2 года), куртка на 3 года, две майки и двое трусов на год.