Каждый третий украинец работает нелегально - ФПУ

Об этом сказал председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой во время своего выступления на Всеукраинском форуме профсоюзов по случаю Всемирного дня действий за достойный труд

"5 миллионов работников, или каждый третий работает нелегально, без законной защиты и охраны труда. В этой сфере вращаются более 200 млрд грн теневой заработной платы", - сообщил глава ФПУ.

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В итоге государству не платятся налоги, единый социальный взнос, а следовательно не хватает деньги ни на пенсии, ни на социальные выплаты.

"Налоговая нагрузка все больше переводится на легально работающих, численность которых ежегодно падает и уже составляет менее 10 млн. То есть эти 10 миллионов фактически должны обеспечить проживание свое и остальных 35 млн населения Украины. Такой экономической нагрузки нет ни в одной европейской стране", - констатировал лидер ФПУ.