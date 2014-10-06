Около пяти миллионов украинцев работают нелегально - Фискальная служба

Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы (ДФС) Игорь Белоус на странице в социальной сети Facebook.

«Около 5 миллионов трудоустроенных украинцев не оформлены официально. Это означает, что работодатели не соблюдают норм налогового законодательства и уклоняются от уплаты налогов. Поэтому работники не обеспечены никакими социальными гарантиями», - сообщил Белоус.

Читайте такжеФискальная служба предлагает ввести разовую амнистию доходов украинцевГлава службы считает, что именно такие работодатели «подрывают экономику».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, численность населения Украины на фоне аннексии Крыма, а также военного конфликта на востоке страны, опустилась ниже июльского показателя в 43 млн. человек и по состоянию на 1 августа составляла 42 млн. 981 тыс. 850 человек. При этом экономически активное население в возрасте от 15 до 70 лет в Украине в первом полугодии 2014 года составил 20,2 млн. человек.