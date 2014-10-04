В Запорожье Ленина одели в вышиванку (фото)

14:57, 04 октября 2014
Общество
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Ленина в Запорожье переодевают не впервые

Фото Maxim Scherbina

В Запорожье на памятник Ленину надели огромную вышиванку.

Соответствующие фотографии в своем "Фейсбуке" разместил Максим Щербина, добавив комментарий: "Говорят, на этот раз старый во время переодевания брыкался. Шептал, что вышиванка его полнит".

Фото Olga Mogurenko

Фото Olga Mogurenko

Ленина в Запорожье переодевают не впервые.

22 августа памятник был украшен украинским флагом и народным указателем российскому президенту.

Фото Maxim Scherbina

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