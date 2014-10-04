В Запорожье Ленина одели в вышиванку (фото)
14:57, 04 октября 2014Общество
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Ленина в Запорожье переодевают не впервые
Фото Maxim Scherbina
В Запорожье на памятник Ленину надели огромную вышиванку.
Соответствующие фотографии в своем "Фейсбуке" разместил Максим Щербина, добавив комментарий: "Говорят, на этот раз старый во время переодевания брыкался. Шептал, что вышиванка его полнит".
Фото Olga Mogurenko
Фото Olga Mogurenko
Ленина в Запорожье переодевают не впервые.
22 августа памятник был украшен украинским флагом и народным указателем российскому президенту.
Фото Maxim Scherbina
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