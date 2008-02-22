В Сумской области на месте Конотопской битвы установили Крест и Часовню

Сегодня в селе Шаповаловка Конотопского района Сумской области были установлены Крест и Часовня на месте Конотопской битвы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, в селе Шаповаловка сегодня также открыли музейную экспозицию "История Конотопской битвы 1659 года". В торжествах приняли участие вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр культуры и туризма Украины Василий ВОВКУН, председатель Сумской ОГА Павел КАЧУР и общественность Сумщины.

По сообщению пресс-службы, в рамках мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 350-летия Конотопской битвы был объявлен открытый конкурс на лучшее проектное предложение по созданию историко-мемориального комплекса казацкой чести и доблести в городе Конотоп и в селе Шаповаловка. Конкурс будет длиться до 31 марта.

Заместитель городского председателя Конотопа Татьяна ВОЛОДИНА, представляя гостям идею проекта, рассказала, что мемориальный комплекс должен состоять из таких объектов: в селе Шаповаловка - панорама Конотопской битвы с археологическими исследованиями, музей Конотопской битвы, церковь св. Юрия-Змееборца, скульптурная группа казакам во главе с гетманом Иваном Виговским; в городе Конотоп – музей героической обороны города, церковь памяти погибших конотопцев, памятник руководителю обороны Конотопа полковнику Григорию Гуляницкому.

Справка УНИАН: Конотопская или Сосновская битва (27 июня - 29 июня в 1659 г.) - битва между московским войском и войсками Гетмана Ивана Виговского и Крымской Орды возле города Конотопа современной Сумской области - завершилась победой украинского казачества.