Жители Макеевки проснулись от мощных залпов
09:36, 09 сентября 2014Общество
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В Макеевке были слышны взрывы и выстрелы.
REUTERS
Жители микрорайона Зеленый в Макеевке, около часа назад проснулись от мощных залпов.
Направление выстрелов не выяснено, но огонь велся, судя по всему, из гаубиц.
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Для жителей АТО день перемирия прошел под залпы артиллерии, минометов, "Градов" и автоматных очередей.
Боевики также обстреливали территорию Донецкого аэропорта, который с конца мая удерживают украинские военные.
Жители микрорайона Зеленый в Макеевке, около часа назад проснулись от мощных залпов
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