Жители Макеевки проснулись от мощных залпов

Жители микрорайона Зеленый в Макеевке, около часа назад проснулись от мощных залпов.

Направление выстрелов не выяснено, но огонь велся, судя по всему, из гаубиц.

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Для жителей АТО день перемирия прошел под залпы артиллерии, минометов, "Градов" и автоматных очередей.

Боевики также обстреливали территорию Донецкого аэропорта, который с конца мая удерживают украинские военные.