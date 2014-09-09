Жители Макеевки проснулись от мощных залпов

09:36, 09 сентября 2014
Общество
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В Макеевке были слышны взрывы и выстрелы.  

REUTERS

Жители микрорайона Зеленый в Макеевке, около часа назад проснулись от мощных залпов.

Направление выстрелов не выяснено, но огонь велся, судя по всему, из гаубиц.

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Для жителей АТО день перемирия прошел под залпы артиллерии, минометов, "Градов" и автоматных очередей.

Боевики также обстреливали территорию Донецкого аэропорта, который с конца мая удерживают украинские военные.

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