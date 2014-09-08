Полиция отпустила крымскую активистку Богуцкую
16:42, 08 сентября 2014Общество
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Крымскую активистку Елизавету Богуцкую, которую несколько часов допрашивали в центре по противодействию экстремизму, отпустили на свободу.
Елизавету Богуцкую отпустили после допроса / фото Liza Bogutskaya / facebook.com
Фотографию освобожденной Елизаветы Богуцкой выложил в соцсети крымский журналист Сергей Мокрушин.
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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в доме крымской активистки и блогера Елизаветы Богуцкой был проведен обыск. Супруг активистки Олесь рассказал, что к ним в дом пришли силовики в сопровождении автоматчиков с постановлением на обыск. Он также сообщил, что основанием для обыска стало то, что в мае активистка принимала участие во встрече лидера крымских татар Мустафы Джемилева в Армянске.
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