Среди бытовых последствий войны людей больше всего волнует скачок доллара - опрос УНИАН

Опрос пользователей группы УНИАН вконтакте показал, что больше всего людей беспокоит рост курса евро и доллара. Среди бытовых проблем, вызванных войной, эта проблема волнует 32% опрошенных.

На втором месте (26% голосов) находится замораживания гривневых зарплат, пенсий и других социальных выплат.

Вероятные веерные отключения электроэнергии волнуют 15% опрошенных.

Примерно столько же (14%) получил наплыв беженцев из зоны боевых действий.

Возможность перебоев работы центрального отопления волнует лишь 7% опрошенных читателей.

Вероятная необходимость идти в отпуск за свой счет и отсутствие центрального горячего водоснабжения взволновали только 4 и 3 процента опрошенных, соответственно.

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Мнение пользователей страницы УНИАН в соцсети "Одноклассники" оказалась несколько другим.

46% опрошенных в "Одноклассниках" обеспокоены угрозой замораживания социальных выплат и зарплат.

Еще 22% опрошенных волнуют вероятные веерные отключения электроэнергии.

На третьем месте (18% голосов) находится скачок доллара и евро.

Неоплачиваемые отпуска волнуют лишь 4% опрошенных.

Перебои в горячем водоснабжении и отоплении не обеспокоили ни одного из опрошенных в "Одноклассниках".

В опросах приняли участие 1900 человек.