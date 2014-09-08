Среди бытовых последствий войны людей больше всего волнует скачок доллара - опрос УНИАН
УНИАН поинтересовался у своих читателей в соцсетях, какое из возможных невоенных, экономически-бытовых последствий дальнейшего обострения событий на Востоке Украины волнует их лично.
Опрос пользователей группы УНИАН вконтакте показал, что больше всего людей беспокоит рост курса евро и доллара. Среди бытовых проблем, вызванных войной, эта проблема волнует 32% опрошенных.
На втором месте (26% голосов) находится замораживания гривневых зарплат, пенсий и других социальных выплат.
Вероятные веерные отключения электроэнергии волнуют 15% опрошенных.
Примерно столько же (14%) получил наплыв беженцев из зоны боевых действий.
Возможность перебоев работы центрального отопления волнует лишь 7% опрошенных читателей.
Вероятная необходимость идти в отпуск за свой счет и отсутствие центрального горячего водоснабжения взволновали только 4 и 3 процента опрошенных, соответственно.
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Мнение пользователей страницы УНИАН в соцсети "Одноклассники" оказалась несколько другим.
46% опрошенных в "Одноклассниках" обеспокоены угрозой замораживания социальных выплат и зарплат.
Еще 22% опрошенных волнуют вероятные веерные отключения электроэнергии.
На третьем месте (18% голосов) находится скачок доллара и евро.
Неоплачиваемые отпуска волнуют лишь 4% опрошенных.
Перебои в горячем водоснабжении и отоплении не обеспокоили ни одного из опрошенных в "Одноклассниках".
В опросах приняли участие 1900 человек.